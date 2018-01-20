ЧП в Одессе: Мужчина из окна стрелял по прохожим

В Одессе пьяный горожанин забаррикадировался в квартире и устроил из окна стрельбу по людям. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«Утро. Одесса. Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм», — написал он.

По словам офицера полиции, «стрелка» вместе с КОРД взяли штурмом. Он пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас преступник задержан по ч. 4 ст. 296 УК.