Даугавиньш: игроки "Торпедо" смогли додавить "Северсталь" в матче КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв – РИА Новости, Сергей Литвак. Хоккеисты "Торпедо" смогли додавить череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ, несмотря на нервное начало, заявил РИА Новости форвард нижегородцев Каспарс Даугавиньш.

"Торпедо" в субботу дома обыграло "Северсталь" со счетом 5:3.

"Начали матч немного нервно, провели несколько не очень удачных смен. Но потом поняли (что делать), начали работать, поддавили соперника в их зоне, нанесли много бросков по воротам соперника. Когда после первого периода проигрывали, в перерыв тренеры в раздевалке говорили, что нужно продолжать играть так же, и результат придет. В итоге додавили соперника", - заявил Даугавиньш корреспонденту РИА Новости.

"У нашей команды есть проблемы с дисциплиной. Сегодня опять получили ненужное удаление, которое обернулось пропущенной шайбой, но, надеюсь, что за месячный перерыв получится это все исправить. Времени для этого вполне достаточно. Да, мы знали, что у "Северстали" хорошее большинство, нам показывали это на разборах, но все равно пропустили. Соперник опять нас наказал за ошибки", - добавил игрок.

Даугавиньш стал автором первых двух шайб "Торпедо" в матче.

"Даже не помню, когда последний раз забивал две шайбы в одном матче. О личном результате стараюсь не думать. Главное было хорошо сыграть в своей зоне, а тогда и у чужих ворот будут шансы. "Северстали" надо было выигрывать, они полетели вперед. В результате у нас появились моменты, которые мы использовали", - пояснил хоккеист.