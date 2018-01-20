Домашних питомцев бесплатно привьют от бешенства в Кузьминках

— Мед. работники советуют проводить вакцинацию каждый год, начиная с трехмесячного возраста, как котятам, так и щенкам. Те, кто не сделают своим питомцам прививку, рискуют своим здоровьем и окружающих. В рамках федеральной программы во время прививочной кампании все услуга представляются бесплатно. Напомним, вакцинация — единственно результативный способ уберечь своего питомца от бешенства. Как рекомендуют ветеринары, от такой возможности лучше не отказываться. Бешенство — особо рискованное заболевание среди животных.

Ежегодную кампанию по вакцинации питомцев запустили в столице. Кроме этого, можно провести комплексную вакцинацию, оградив животное от ряда заболеваний. Как передает официальный портал префектуры ЮВАО, в середине зимы на территории округа будет работать ряд прививочных пунктов, где питомцев можно привить от бешенства. Отделы расположены во многих городах и поселениях Югры.