Экспериментальная женская группа будет учиться заготовлять лес при помощи харвестеров и форвардеров

Белорусских женщин будут обучать работать на лесоповале. Набор проводит Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и профессионалов лесного хозяйства.

Девушки, которые готовы научиться управлять харвестерами и форвардерами, должны иметь свидетельство тракториста-машиниста с отметкой о разрешении управлять тракторами и машинами категории «В», а еще медицинскую справку соответствующего образца.

Обучение начнётся, как только будет набрана группа из 12 человек.

В программу обучения экспериментальной группы входит исследование правил применения лесозаготовительной техники (харвестеров и форвардеров), методов работы при вывозке древесины, ее заготовке, а кроме этого техники безопасности при использовании спецмашин и др.

В Минлесхозе ожидают, что образовательно-производственного проект будет благополучно реализован.