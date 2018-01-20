Энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосистеме Украинского государства после внепланового отключения

«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

На энергоблоке № 1 Ривненской АЭС 19 сутки среднего планового ремонта. Об этом в субботу сказала pr-служба станции.

Блок № 2 Ровенской АЭС 19 января был отключен от энергосистемы страны действием автоматической защиты, проинформировала pr-служба НАЭК «Энергоатом». Ежегодные планово-предупредительные ремонты проводятся на всех энергоблоках станции с целью профилактики и предупреждения износа оборудования. На время ремонтной кампании задуман большой объем мероприятий по увеличению безопасности, реконструкции и замене оборудования и полученный при продлении первых 3-х энергоблоков опыт даст возможность запорожским атомщикам нормально выполнить планирование процесса продления для проведения предстоящих мероприятий.

Об этом передает УНИАН ссылаясь на пресс-службу украинской компании «Энергоатом».

Отмечено, что на текущий момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков, суммарная мощность генераторов которых составляет 5 000 МВт.

17 января 2018 на атомных станциях Украинского государства в работе 12 из 15 энергоблоков.