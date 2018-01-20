Эрдоган: Турция начала военную операцию против курдов в Африне

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в субботу о фактическом начале наземной операции в районе Африн в Сирии.

По утверждению Эрдогана, следующей будет операция в сирийском регионе Манбидж, сообщает газета.

Эрдоган выступил с этим заявлением в провинции Кютахья, уточняет ТАСС.

До этого сегодня вооруженные силы Турции нанесли серию артиллерийских ударов по позициям курдов в сирийском районе Африн в ответ на провокационные обстрелы. Новый виток конфликта в Сирии начался после того, как США сообщили, что создадут из сирийских курдов 30-тысячную «пограничную армию», которая будет держать территории на севере Сирии, не подконтрольные сирийскому руководству.

19 и 20 января турецкие военные обстреляли позиции «Демократического союза» в районе Африн на северо-западе Сирии, где проживает порядка 1,5 млн сирийских курдов.