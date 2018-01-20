Евгения Медведева, завоевавшая серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Москве.

Ниже приводится биографическая справка.

Евгения Медведева родилась 19 ноября 1999 года в Москве.

Фигурным катанием начала заниматься в 3,5 года. Тренировалась в ЦСКА.

С 2008 года занимается в московском Центре спорта и образования "Самбо-70" под руководством Этери Тутберидзе.

В сезоне-2009/10 дебютировала на первенстве России среди фигуристов младшего возраста, где заняла 12-е место.

В сезоне-2010/11 на первенстве России среди юниоров стала 12-й, на первенстве страны среди девочек старшего возраста заняла 2-е место вслед за Еленой Радионовой. В юниорском зачете Финала Кубка России заняла 2-е место.

В сезоне-2011/12 стала чемпионкой России среди девочек старшего возраста, в юниорском зачете Финала Кубка России вновь стала 2-й, на первенстве России среди юниоров — 6-й. Дебютировала на "взрослом" чемпионате России, где заняла 8-е место.

В сезоне-2012/13 вновь выиграла первенство России среди девочек старшего возраста, на юниорском первенстве страны стала 4-й.

В сезоне-2013/14 завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира, уступив соотечественницам Елене Радионовой (золото) и Серафиме Саханович (серебро). На юниорском первенстве России стала 4-й, во "взрослом" Финале Кубка России заняла 2-е место, проиграв Анне Погорилой. На чемпионате России заняла 7-е место. В Финале юниорского Гран-при завоевала бронзовую медаль, уступив другим россиянкам — Марии Сотсковой (золото) и Саханович (серебро).

В сезоне-2014/15 стала чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского первенства России. На чемпионате России впервые попала на пьедестал, взяв бронзу и обойдя при этом Саханович и Сотскову. Этих же спортсменок Медведева обошла и в Финале юниорского Гран-при, завоевав золотую награду.

В сезоне-2015/16 Медведева выиграла чемпионаты России и Европы, а также Финал Гран-при в Барселоне. На турнире в Каталонии фигуристка набрала третью в истории сумму баллов (222,54), а также показала третий в истории результат в произвольной программе — 147,96 балла.

На чемпионате мира 2016 года в Бостоне Медведева в произвольной программе набрала 150,10 балла, перекрыв достижение южнокорейской спортсменки Ким Ю На (150,06), установленное на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, и выиграла золотую медаль турнира.

В сезоне-2016/17 Медведева во второй раз подряд выиграла Финал Гран-при, прошедший на этот раз в Марселе, и установила новый мировой рекорд в короткой программе (79,21 балла), побив результат японки Мао Асады, установленный в 2014 году. В декабре 2016 года она во второй раз подряд победила на чемпионате России.

В конце января 2017 года фигуристка защитила титул чемпионки Европы, заработав 150,79 балла по итогам произвольной программы и 229,71 балла в сумме. Эти результаты стали новыми мировыми рекордами. В произвольной программе Медведева превзошла собственное достижение, установленное на чемпионате мира-2016 в Бостоне, а по сумме прокатов — результат южнокорейской фигуристки Ким Ю На на Олимпиаде-2010 (228,56). В короткой программе Медведева набрала 78,92 балла, не дотянув 0,29 балла до собственного мирового рекорда.

В конце марта 2017 года Медведева завоевала второй в карьере титул чемпионки мира, набрав 154,40 балла в произвольной программе и 233,41 балла по сумме двух прокатов, установив новые мировые рекорды.

В апреле 2017 года Медведева обновила мировые рекорды по сумме баллов в короткой (80,85) и произвольной (160,46) программах, а также по сумме двух выступлений (241,31). Это произошло на командном чемпионате мира в Токио.

В сентябре 2017 года Медведева продемонстрировала свои программы олимпийского сезона в постановке Ильи Авербуха на контрольных прокатах сборной России в Сочи. В этом же месяце она выступила на турнире серии "Челленджер" в Братиславе, где одержала победу.

В начале октября 2017 года Медведева приняла участие в коммерческом турнире Japan Open, где выступила с новой произвольной программой - "Анна Каренина". Ее постановщиком стал Даниил Глейхенгауз. В этом же месяце двукратная чемпионка мира одержала победу на московском этапе Гран-при.

В ноябре 2017 года Медведева выиграла свой второй этап Гран-при сезона-2017/18, проходивший в японской Осаке, и отобралась в Финал. Однако принять участие в нем фигуристка не смогла из-за травмы голеностопа, с которой она выступала на протяжении серии.

В декабре 2017 года Медведева снялась из-за травмы со второго турнира подряд - им стал чемпионат России в Санкт-Петербурге. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России единогласно принял решение включить двукратную чемпионку мира в состав команды для участия в чемпионате Европы в Москве без отбора.

На московском чемпионате Европы Медведева заняла второе место, уступив соотечественнице Алине Загитовой.