Фото оккупированого Донецка: Крещение в парке им. Щербакова

В Донецке на Крещение, 19 января, состоялись массовые мероприятия. Наиболее популярное среди дончан место для окунания в прорубь — пруды парка им. Щербакова.

В сеть попали фото праздника.

«Я пришла после 12 часов, так как знала по предыдущим годам, какое там столпотворение с 11 часов, т. е. с момента освящения воды. Сегодня было очень холодно, из-за ветра, который задувал довольно сильно, казалось, что на улице не -5, а все -20. Народ просто как пробка выпрыгивал из купели, а я ловила эмоции, но как было здорово», — сообщила автор фотографий Евгения Карпачева.

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