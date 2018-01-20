Генштаб Турции объявил о начале операции в сирийском Африне

При всем этом РФ хочет оказывать Сирии дипломатическое содействие, в частности русская сторона будет поддерживать в рамках ООН требование к Турции о прекращении начатой ею военной кампании на сирийской территории.

По мнению собеседника, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии. Одновременно вместе с этим наступление начала и «Свободная сирийская армия», на время позабыв про Асада.

Турецкий генштаб передает, что «зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета» также является целью операции. При всем этом турецкие ВВС уже нанесли несколько авиаударов.

Как отмечают в Генштабе ВС Турции, военные наносят удары только по объектам сирийских курдов.

До этого Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против военизированных формирований курдов в сирийском городе Африн. Незадолго до этого над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан, появились самолеты турецких Военно-воздушных сил (ВВС). Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00 мск.

Пока США сдержанно отреагировали на начало военной операции против собственных союзников на севере Сирии. К операции подключились и вооруженные формирования Сирийской свободной армии, находящейся в оппозиции президенту страны Башару Асаду.

В оповещении русского внешнеполитического ведомства также содержится призыв к противостоящим сторонам «проявить обоюдную сдержанность».