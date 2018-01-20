Глава Минфина констатировал сложную финансовую ситуацию в Украине

Данилюк констатировал, что сейчас в Украине наблюдается сложная финансовая ситуация.

«Дело не только во взаимоотношениях с МВФ. Есть функции, возложенные на Министерство финансов, которые надо выполнять в достаточно непростых условиях. Очевидна непростая финансовая ситуация в стране. Все, кто думает, что мы сейчас находимся в теплой ванне макростабилизации, ошибаются», — подчеркнул он.

При этом глава ведомства отметил, что финансовая ситуация в целом стабилизировалась по сравнению с 2014 годом.

«Страна в предвыборный период должна иметь двойной запас прочности и уверенность в дальнейшем росте и стабильности финансов. Это невозможно без кропотливой работы. И это не только вопросы сотрудничества с МВФ, речь и о многих других процессах», — заявил Данилюк.