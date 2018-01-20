Глейхенгауз: надлома у фигуристки Медведевой после противостояния с Загитовой нет

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не испытывает никакого надлома в результате противостояния с Алиной Загиотой, заявил тренер спортсменок Даниил Глейхенгауз.

Загитова одержала победу на чемпионате Европы, завершившемся в субботу в столичном ледовом дворце "Мегаспорт", набрав по итогам обеих программ 238,24 балла. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева взяла серебро (232,86). Третье место у итальянки Каролины Костнер (204,25).

Самые яркие кадры выступления фигуристок

"Мы испытываем радость, что все увидели такое противостояние. Не зря говорили, что его можно сравнить с таким, которое было между Плющенко и Ягудиным. Не думаю, что она (Медведева) читает прессу и следит за этим, - ответил Глейхенгауз на вопрос, могло ли надломить Медведеву акцентированное освещение в прессе ее конкуренции с Загитовой. - Мы настоятельно рекомендуем, чтобы они не вникали в то, что пишет пресса. Никакого надлома точно нет".

"Она прекрасно выполнила произвольную, были маленькие недочеты, но до Олимпиады еще есть время, думаю, она эту программу будет катать еще лучше", - добавил специалист.