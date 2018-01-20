Гонщик Вязович "безмерно счастлив" после второго места на "Дакаре"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Белорусский гонщик Сергей Вязович заявил, что "Дакар"-2018 получился самым трудным в его карьере, отметив, что "безмерно счастлив", что его экипажу удалось занять второе место в генеральной классификации ралли-марафона в зачете грузовиков.

Вязович, выступавший на МАЗе, стал вторым на завершившемся в субботу "Дакаре". Его экипаж в общем зачете уступил экипажу команды "КАМАЗ-мастер" под управлением россиянина Эдуарда Николаева 3 часа 57 минут 17 секунд.

"До последнего километра заключительного спецучастка мы очень переживали, чтобы все прошло гладко и ничего не произошло. Знали случаи, когда и на последних километрах дистанции сходят автомобили, поэтому, пока линию финиша не пересекли, и думать не думали ни о чем другом. Напряжение переполняло. Мы безмерно счастливы! Это самый сложный "Дакар" из тех, которые я помню", - приводит слова Вязовича пресс-служба команды G-Energy.

"Особо впечатляет, что он юбилейный и состав участников очень серьезный - больше 10 сильнейших экипажей мира бились только за подиум. Но не то чтобы включиться в борьбу, добраться до финиша не всем экипажам удалось, поэтому то, что в такой битве мы устояли и стоим на второй ступени пьедестала, – супер!" - добавил он.

Вязович заявил, что "в плане эмоций этот "Дакар" зашкаливал. "Мы выдержали натиск со стороны соперников, не поддались на давление со стороны и Iveco, и КАМАЗа, и дошли до финиша", - отметил гонщик.