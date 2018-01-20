Известный журналист пояснил, почему Украина не может вернуть Донбасс

Украинским политикам не хватает знаний и способностей, чтобы справиться с крайне непростой задачей - обеспечить реинтеграцию Донбасса в Украину.Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал журналист Денис Казанский.Казанский объяснил, что действующая украинская власть не может навести порядок даже на подконтрольной ей территории. Журналист напомнил, что в регионах, в которых также существовала серьезная угроза сепаратизма, никто из лиц расшатывающих ситуацию, по сути, не понес наказания. Кроме того, не были наказаны и люди, провоцировавшие беспорядки и призывавшие к "референдумам" в Донецкой и Луганской областях."Если с ними ничего не смогли сделать, то возвращение таких территорий может привести к чему угодно", - констатировал Денис Казанский.