Кабмин РФ выделит почти 15 миллиардов на повышение зарплат бюджетников

Российское правительство одобрило выделение 14,5 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетников. Об этом говорится в перечне решений, опубликованном в субботу, 20 января, на официальном сайте кабинета министров.

В сообщении уточняется, что данные средства будут направлены главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, а также от 28 декабря 2012 года № 1688.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — цитирует решение информагентство РИА Новости.

Кроме того, согласно указам главы государства, эти средства будут направлены на повышение зарплат учителей, преподавателей, научных сотрудников, воспитателей и медиков.