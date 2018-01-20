Капитан ХК "Динамо" (Минск) Денисов давно мечтал сыграть на открытом воздухе

РИГА, 20 янв – РИА Новости, Семен Галькевич. Капитан минского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Денисов заявил РИА Новости, что уже давно мечтал сыграть в матче на открытом воздухе и завидовал тем, кто уже имеет такой опыт.

Второй в истории КХЛ матч на открытом воздухе пройдет в субботу в Риге, сыграют рижское и минское "Динамо". Рижане в начале месяца потеряли шансы на выход в плей-офф. Минский клуб, проигравший последние четыре матча КХЛ, потеряет шансы в случае поражения в субботу.

"Лед произвел отличное впечатление в пятницу, вообще это будет особенный матч, конечно. С детства помню еще, какая это атмосфера, какие ощущения, когда на улице играешь. Для меня это будет первый опыт подобный, с детства не играл на открытом воздухе. Если честно, смотря, как такие матчи проводятся в США, в КХЛ, даже завидовал участникам. Давно мечтал сыграть на открытом воздухе, это будет классный опыт", - сказал Денисов.