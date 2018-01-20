Китай выдвинул обвинения США за нарушение территориальных вод

МИД Китая обвинил ВМС США в том, что эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения зашел в их территориальные воды. Об этом рассказал представитель МИД КНР Лу Кан, передает Reuters.

Власти Китая пообещали принять «необходимые меры» для обеспечения защиты собственного суверенитета.

Указано, что эсминец USS Hopper входит в состав 31-й эскадры эсминцев Тихоокеанского флота США. Он был спущен на воду в 1996 году. Длина корабля — 153 м, ширина — 20 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. На борту эсминца есть тактическое ударное вооружение, артиллерия и зенитная артиллерия, а также ракетное и противолодочное вооружение.