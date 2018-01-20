Копия мамы: Ингеборга Дапкунайте показала своего сына Алекса

Ингеборга Дапкунайте

Сегодня, 20 января, литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте отмечает юбилей – 55 лет! Ко дню рождения актрисы Первый канал представил премьеру фильма "Ингеборга Дапкунайте: "Все, что пишут обо мне, – неправда", в котором одна из самых популярных актрис показала своего подросшего сына Алекса.

Фильм строится на диалоге Ингеборги с друзьями: Евгений Миронов, Константин Эрнст, Алексей Попогребский, Татьяна Друбич и Нюта Федермессер (основатель фонда "Вера"), Валерий Тодоровский, Михаил Пореченков, Джон Малкович и другие знаменитости поздравили актрису с днем рождения, а также рассказали о таланте Дапкунайте.

Константин Эрнст, например, отметил не только то, что Ингеборга трудоголик, но и не забыл упомянуть о ее прекрасном внешнем виде, который, кажется, не меняется с годами.

Я благодарен тебе за то, что мы дружим столько много лет и за то, что ты инициируешь меня на разные проекты и поступки. И мне нравится, когда знакомые женщины все время спрашивают: "А что она делает? Почему она не меняется? Проходят годы, а она точно такая же!" Они не знают, что ты волшебница,

– сказал в фильме Эрнст.

Сын Ингеборги Дапкунайте Алекс

О своей работе Дапкунайте многое рассказала, а вот о личной жизни она и в этом фильме не стала распространяться. Однако сделала небольшое исключение: в финале картины она показала своего подросшего сына Алекса. Дапкунайте со знаменитой улыбкой подозвала мальчика к себе, взяла его на руки и ушла со сцены – так заканчивается фильм о ней.

О муже Дапкунайте – Дмитрии Ямпольском – известно мало. Он является известным ресторатором и адвокатом. Их свадьба состоялась с высокой степенью секретности – в Великобритании пять лет назад.

Ингеборга Дапкунайте с сыном