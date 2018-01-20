Ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» планируют достроить в следующем году

На территории спорткомплекса «Лужники» в российской столице ведется строительство многофункционального плавательного центра. Строительство Ледового замка «Кристалл» в «Лужниках» в столице могут закончить в 2019, сказал репортерам в субботу заместитель главы города Москвы по задачам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Это аквакомплекс на 50 тысяч квадратных метров с большой зоной, где будет еще множество дополнительных водных процедур.

Отмечается, что к концу этого года должно быть окончено строительство гимнастического центра. «Раздвижная крыша — сложнейшее сооружение, где инженеры и строители применили очень много новых технических решений», — проинформировал он в субботу корреспондентам. Он будет создан в конце 2018-ого. «Это центр мирового уровня», — добавил Хуснуллин.

Он обозначил, что в Лужниках проектируются 45 объектов инфраструктуры, 18 из них уже завершены.

А в 2020-ом году в «Лужниках» свои двери для гостей откроет теннисный центр.