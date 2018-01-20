Медработники из Петербурга прибыли в Улан-Удэ, чтобы посодействовать пострадавшим учащимся

Состояние учительницы, которая получила травмы в процессе нападения подростка в школе № 5 в Улан-Удэ, отмечается общей благоприятной динамикой, сказал главный врач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин, передаёт ТАСС. Об этом проинформировал главный доктор республиканского Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

До этого в руководстве Бурятии сообщили об усилении мер безопасности после нападения в школе в Улан-Удэ. «Есть крайне тяжелый ребенок и двое — в тяжелом состоянии, в том числе нападавший».

Как докладывают мед. сотрудники, из 7-ми школьников двое находятся в тяжёлом состоянии и один — в крайне тяжёлом, однако у всех молодых людей есть позитивная динамика.

«В основном у всех детей основные повреждения механического характера, рубленые раны, рвано-ушибленные раны». В итоге семь человек были отправлены в мед. учереждение. «У учителя есть также небольшой ожог», — проинформировал Тимкин.