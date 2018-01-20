Как уточнили в пресс-центре ГКУ, в самом начале года автобусы на 72 маршрутах стали работать без турникетов.

В таких автобусах ведётся усиленный контроль за соблюдением правил оплаты проезда. «По закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, после этого он принудительно взыскивается судебными приставами», — приводит pr-служба слова руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Павла Павлова. За первую рабочую неделю в бестурникетном транспорте оштрафовано 1 тыс 593 человека, которые пытались проехать без билета либо по чужой социальной карте.

По его словам, общая сумма собранных штрафов уже превысила 1,5 млн. руб.

Всего же за первую рабочую неделю января в столице было оштрафовано 1593 «зайцев» и людей, пытавшихся совершить поездку в транспорте по чужой социальной карте. На бестурникетных маршрутах работают около 180 контролеров. Бестурникетный транспорт дает возможность снизить время поездки в среднем на 5 минут.

В начале года с возникновением безтурникетного транспорта оплату проезда контролируют не менее часто. Новшество коснется 10 округов столицы. При всем этом Павлов напомнил, что согласно закону, у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, после чего его начнут принудительно взыскивать судебные приставы. При всем этом общая сумма штрафов составила не менее 1,5 млн руб. По предварительной последней информации «Мосгортранса», количество безбилетников на этих маршрутах увеличилась на 12%.