Мэттис: Пентагон будет защищать США, несмотря на ситуацию с финансированием

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в субботу, 20 января, заявил, что Пентагон продолжит защищать США, несмотря на прекращение финансирования со стороны правительства, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что в минувшую пятницу истек срок действия закона о выделении средств на нужды государственных ведомств США. Республиканцы и демократы в американском сенате не смогли договориться о новом документе, в результате федеральные ведомства были вынуждены закрыться. Ранее сообщалось, что на работе остались только те сотрудники, пребывание которых связано с обеспечением критически важных функций, в частности, безопасности страны.

«Мы продолжим выполнять ежедневные операции в мире. Корабли и подводные лодки останутся в море, наши самолеты продолжат летать, наши военнослужащие продолжат преследовать террористов на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии», — приводит агентство слова главы Минобороны США, которое распространила пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что Мэттис также признал, что «подготовка резервистов может быть сокращена». Министр обратил внимание на свое личное «обязательство, чтобы руководство министерства сделало все возможное для смягчения последствий» сложившейся в США ситуации.