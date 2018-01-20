МИД ФРГ обеспокоен ситуацией в Сирии

МИД Германии встревожен ситуацией в Сирии из-за начала турецкой операции против курдских формирований, сообщило 20 января агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги.

Ведомство сообщает, что Германия с тревогой наблюдает за происходящим на севере Сирии и призывает все стороны действовать благоразумно, не допуская новый виток насилия.

МИД Германии рассказывает, что население северной части Сирии претерпело много страданий. Следует сосредоточить внимание на борьбе с террористическими группировками, находящимися в списке ООН. Всем необходимо приложить усилия для достижения прогресса в политической плоскости, сообщает ведомство.

Генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Действия начались в 17:00 по Москве. Удары по объектам курдских вооруженных формирований наносили в семи районах сирийского Африна, где поразили 108 целей. 72 самолета Военно-воздушных сил Турции, которые участвовали в этой операции, благополучно вернулись на свои базы, сообщает генштаб страны.