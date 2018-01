Милиция озвучила причину смерти рок-музыканта Тома Петти

Судмедэкспертиза выявила причину смерти музыканта Тома Петти.

Напомним, Петти скончался осенью предыдущего года в городе Малибу (штат Калифорния).

Штатская милиция назвала первопричиной смерти лидера команды Tom Petty and the Heartbreakers музыканта Тома Петти передозировку фармацевтических средств, проинформировал TMZ. Его обнаружили в его доме в Малибу без сознания и отвезли в клинику университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике, где диагностировали остановку сердца музыканта.

Напомним, что Тома Петти в предсмертном состоянии обнаружили в его своем доме в Малибу в прошлом октябре. Парамедикам удалось «запустить» сердце музыканта, он был доставлен в клинику Santa Monica в Лос-Анджелесе.

Фронтмен рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers скончался 2 октября 2017-ого года. Его группа The Heartbreakers в 1999-ом получила звезду на аллее славы Голливуда, а в 2002 г. Tom Petty and the Heartbreakers были внесены во Всемирный зал славы рок-н-ролла. В ней участвовали кроме Тома Петти Джордж Харрисон, Боб Дилан, Рой Орбисон и Джефф Линн.