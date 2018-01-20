Минобороны приняло меры по обеспечению безопасности военных РФ в Сирии

Операция началась в 17:00 по мск в субботу и получила название «Оливковая ветвь», информирует Интерфакс ссылаясь на издание Анадолу.

В Министерстве обороны в субботу, 20 января, заявили, что РФ отвела войска из Африна и не будет ввязываться в военную операцию, объявленную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом против сирийских курдов, под кодовым названием «Оливковая ветвь».

«В столице с озабоченностью восприняли эту информацию».

Генштаб Вооруженных сил Турции объявил название операции против военизированных формирований курдов в сирийском Африне.

До этого в МИД РФ напомнили, вооруженные силы Российской Федерации в Сирии заняты обеспечением перемирия. Ведомство призвало стороны конфликта к сдержанности.

Русские военные покинули этот район, проинформировали в Минобороны. Операция началась в 17:00 мск.

«В операции задействованы отряды сирийской оппозиции, активную поддержку которым оказывают ВС Турции», — отмечает агентство.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с в большей степени курдским населением», — говорится в оповещении.

По оценкам министерства, Анкара плохо восприняла заявления Вашингтона о создании в Сирии в приграничных с Турцией районах «пограничных сил».