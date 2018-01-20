МОК значительно сократила список участников Олимпиады-2018 от РФ

Комиссия Международного олимпийского комитета сократила список спортсменов из России, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в 2018 году под нейтральным флагом

Из 500 спортсменов остались в списке только 389 человек.

Более 80% спортсменов, не выступали на Играх в Сочи и относятся к новому поколению российских атлетов. Ни один спортсмен, отстранен комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся проверкой допинг-проб россиян с ОИ-2014, не входит в список.

Также по решению комиссии не смогут поехать в Южную Корею 51 тренер и 10 медицинских работников.

Однако в организации подчеркнули, что точное число допущенных до Олимпиады российских спортсменов пока не установлено. Комиссия продолжает рассматривать их кандидатуры.