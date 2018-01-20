С шумным заявлением выступил спикер молдавского парламента, член Демократической партии Молдовы Андриан Канду.

Кишинев рассчитывает взыскать с столицы «миллиарды долларов», объявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

Председатель молдавского парламента Андриан Канду назвал «оккупационными силами» русских миротворцев, расположенных в Приднестровье.

По располагаемым последним сведениям Latvijas Avize, Молдавия пробует говорить о «незаконном присутствии русских сил» в Приднестровье на международном уровне. Молдавские власти пробуют поднимать этот вопрос на международном уровне и полагаются, что его обсудят на площадке ООН.

Напомним, прошедшим летом уполномоченный Молдавии при ООН Виктор Морару просил обсудить на 72-й сессии Генеральной ассамблеи полный вывод из Приднестровья русских военных, представляющих «угрозу для поддержания интернационального мира и безопасности».

«Это нарушение интернационального права со стороны РФ».

Русская же сторона отметила, что присутствие Объединенной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье является легитимным и регламентированным мирным соглашением 1992 года.

На вопрос репортеров о том, планирует ли Кишинев получить компенсацию и за «советский период оккупации», спикер ответил, что для страны это «чувствительная проблема». Он рассчитывает, что присутствие русских военных подразделений заинтересует ООН.

Интересно, что репортеры, выслушав истеричные заявления Канду, спросили, будет ли он предъявлять счет за «советскую оккупацию».

В то же время, в своём общении с корреспондентами Канду сказал их, что Молдавия готова к построению «уважительных отношений» с Кремлём.

В отличие от «пророссийского» президента Игоря Додона спикер молдавского парламента в числе наиважнейших союзников и партнеров назвал EC и США.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии объявила независимость от Молдавии, начался в 1989.