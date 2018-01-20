Московский таксист ранил пьяных клиентов из травматического оружия

У станции московского метро «Маяковская» минувшей ночью велась стрельба — предположительно таксистом, который таким образом предположительно проявлял недовольство поведением своих нетрезвых пассажиров, передает РБК со ссылкой на подтверждение от пресс-службы столичного управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 3. Сигнал о нем поступил в полицию около 01:30.

«Между водителем автомашины и двумя молодыми людьми 1993 и 1994 года рождения произошел конфликт, в ходе которого водитель автомобиля причинил предположительно из травматического оружия ранения своим двум оппонентам, после чего с места скрылся», — пояснили в пресс-службе управления.

По словам полицейских, пострадавшие обратились за помощью к медикам, но точной информации об их состоянии нет. Подавать заявление о случившемся они отказались, равно как и давать стражам порядка детальные разъяснения.

«Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, полицейские устанавливают причины конфликта и все его детали», — говорится в сообщении пресс-службы московского ГУ МВД.

Между тем телеканал РЕН-ТВ передает подробности инцидента, рассказанные очевидцами: одному из пьяных пассажиров якобы стало плохо в салоне такси, и тогда водитель потребовал, чтобы клиенты вышли и оплатили ему услуги мойки. Это и стало причиной перепалки, которая затем переросла в конфликт.