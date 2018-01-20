Надзвичайні новини (19.01.2018)

Добавлено: 20 янв 2018 в 11:09 ,

Надзвичайні новини последний выпуск 19 января. В Одесі – кривава стрілянина з численними жертвами!! Один убитий, п’ятеро поранених, серед них – троє КОПІВ! Зухвалий стрілець – громадський і політичний діяч, його розшукували за участь у заворушеннях біля обласної міліції восени 2013-го року. Дитячі розваги закінчилися неймовірно мученицькою смертю. У популярному уманському дендропарку “Софіївка” підлітки прив’язалися мотузками до металевих тросів, аби покататися непрацюючою канатною дорогою. Утім в якусь мить двоє хлопців зависли на висоті. 12-річний Руслан спробував звільнитися з тісних мотузкових обіймів, утім канати настільки перетисли йому легені, що підліток почав задихатися. Друзі лише безпомічно спостерігали, в яких муках помирав їхній товариш. Коли ж примчали рятувальники, то хлопчина вже був мертвий.



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