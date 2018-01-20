Нападение на посольство в Греции: горят авто сотрудников учреждения

В Афинах ночью неизвестные подожгли автомобили сотрудников посольства Украины в Греции. Об этом сообщила спикер Минстерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции», — отметила она .

Сейчас на место происшествия были немедленно вызваны бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование.

Также Беца заявила, что в ближайшее время глава МИД Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

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