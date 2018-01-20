Наследники Гайдара продолжают уничтожение суверенитета России

Пока патриоты спорят вокруг предстоящих выборов и пытаются использовать их, чтобы всеми правдами и неправдами донести до Президента необходимость срочной отставки правительства и национализации ЦБ и крупнейших корпораций, действующих в интересах геополитических противников России, адепты либерально-глобалистского курса собираются с силами и продолжают бредить идеями Гайдара и Чубайса на своих официальных и неофициальных сборищах. РИА Катюша изучила повестку проходящего сейчас в Российской академии госслужбы (РАНХиГС) 9-ого Гайдаровского форума, где собрались ключевые представители команды разрушителей России, которые не стесняются рассказывать о своих планах.

Анализировать пустопорожние цитаты Грефа, Медведева, Набиуллиной и их «западных партнеров» особого смысла нет, лучше выделим пару ярких событий, которые точнее всего характеризуют нынешний Гайдаровский форум. Первое — посол США Джон Хантсман рассказал журналистам о том, что т.н. «кремлевский доклад», вслед за которым ожидаются новые санкции против представителей российской элиты во власти, выйдет в свет 29 января. Обратите внимание, доклад подготовлен в рамках принятого в США закона «О противодействии противникам Америки». То есть никто не скрывает, что Россия на внешнеполитической арене — официальный враг США. И это вовсе не мешает американскому послу тусоваться в кулуарах крупного столичного форума, как в своей родной вотчине…

Второе — народный сюрприз для главного солиста гайдаровцев в этом году — непотопляемого участника Бильдербергского клуба Анатолия Чубайса. Любитель коробок из-под ксерокса и «отец ваучеров», обобравший россиян в 90-е и ныне возглавляющий «мегаинновационную» компанию «Роснано», которую регулярно сотрясают коррупционные скандалы, со знанием дела рассуждает на форуме о грядущей эпохе искусственного интеллекта. Вчера на одной из конференций размышления Чубайса были прерваны молодым активистом «Другой России», бросившим в сторону прихватизатора пачку листовок.





Атакованный заметно покраснел, но всячески старался демонстрировать невозмутимость. Он поднял одну из брошенных листовок и зачитал призыв «Грабители народа должны быть наказаны».

— попытался отшутиться топ-менеджер.

Лучше бы Чубайс полностью зачитал текст листовки, ибо в нем совершенно правдиво описана экономическая ситуация в России и ее истоки. Раз уж ему оказалось недосуг, это за него сделает РИА Катюша:

Реальные позитивные перемены в стране организаторам и участникам «гайдаровского» сборища совершенно не нужны — им плевать на жизни десятков миллионов «не вписавшихся в рынок» россиян. Они распространяют рыночные отношения абсолютно на все сферы, а национальные суверенитеты в этом только мешают. Сейчас у них в приоритете полное уничтожение традиционного российского образования, о чем на ГФ поведал очередной рупор глобалистов — ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, супруг ставленницы ФРС и МВФ Эльвиры Набиуллиной.

— рассказал Кузьминов.

В общем, еще лет 7-10 — и нас ждет налаженный всемирный конвейер «знаний и компетенций», выпускающий рабов банков и транснациональных корпораций без роду и племени, без какого-либо представления о собственной культуре, истории и традициях (подробнее смотри расследование РИА Катюша посвященное форсайт проекту «Образование 2030» ). Функции учителя сведутся к администрированию электронных дневников и программированию электронных учебников, ну а их ученики без гаджета не смогут сделать даже простенькое творческое задание — такое будущее готовят нам «гайдаровцы».

Дела с медициной обстоят ничуть не лучше. Министр здравоохранения России и большой друг поющего педераста Элтона ДжонаВероника Скворцова продолжила байки про тотальный охват страны новыми технологиями:

— отметила Скворцова.

Тот факт, что люди испытывают проблемы с получением базовой, первичной медицинской помощи, что бесплатная медицина в России становится мифом, растет смертность среди трудоспособного населения страны, министра Скворцову, похоже, совершенно не занимает. Осмотры по скайпу в то время, когда люди не могут дождаться «скорой» или просто попасть к профильному специалисту, — это, конечно, огромный прогресс.

Заслуживает некоторого внимания выступление министра финансов Антона Силуанова, в паре фраз вскрывшего всю сущность нашей колониальной экономической системы:.

— подчеркнул Силуанов.

Таковы уж суровые будни сырьевого донора для Запада — рубль нам укреплять не велено, только нервно следить за курсом доллара и ценами на нефть, да составлять на основе предсказаний «экономические гороскопы». Ну а если, не дай Бог, рубль поползет вверх, верный ФРС Центральный банк тут же начнет валютные интервенции. Или вложится в экономику «дорогих партнеров», приобретя гособлигации США на сумму, равную половине доходов федерального бюджета, как это было, например, в 2015 году. На худой конец, можно отложить «лишние» нефтегазовые доходы в резервные фонды, чтобы ни в коем случае не увеличивать денежную массу и спрос внутри страны. Вот только получать зарплату и платить за все мы по-прежнему будем в рублях… Может, лучше сразу признаем доллар официальной российской валютой, чтобы все было честно?

Наконец, в качестве мер «поддержки» российской экономики Силуанов пообещал крупному компрадорскому бизнесу полную налоговую амнистию в случае возвращения валютных счетов в российскую юрисдикцию, а также уменьшение штрафов за незаконные валютные операции. Те, кто уже вывез из страны миллиарды, теперь могут спокойно возвращаться и не бояться наказания. Ну а вместо давно требуемого народом и даже рядом партий в Госдуме прогрессивного подоходного налога кабмин планирует выплачивать малоимущим компенсации за добровольное медицинское страхование и ряд других послаблений.

— рассказал Силуанов, заверив, что «планируемые изменения не приведут к увеличению налоговой нагрузки на бизнес».

В самом деле, лучше бросить нищим очередную подачку, но ни в коем случае не заставлять миллионеров платить 20-30% со своих доходов, как это происходит в «цивилизованном» мире, на который гайдаровцы так любят равняться. Ведь тогда можно будет и пенсионный возраст не повышать, и телемедицину вместо нормальной не вводить, и доходы на социалку не резать, и новые поборы не придумывать. Нет, потревожить покой олигархов — это нынешнему правительству не по силам.

Ничего нового, по сути, Гайдаровский форум нам не открыл. «Ликвидационная команда» из финансово-экономического блока, либералов-топ-менеджеров первой и второй волн, а также богатых компрадоров остается довольна собой и продолжает профессионально обескровливать Россию, лишая страну суверенитета. Обсуждение реальной жизни народа и консервативных реформ, лежащих на поверхности, не входило, не входит и никогда не войдет в их планы. Россия для этих гламурных деятелей из Правительства, ЦБ и крупнейших корпораций, начитавшихся некогда западных учебников и ни на грамм не понимающих наших ценностей и вообще смысла существования России, — это не более чем ресурс, который они пытаются бросить в печку глобального сатанизма. Чем быстрее поймет это Президент и подпишет так давно назревшие и так сильно ожидаемые патриотами указы и распоряжения, тем больше у нас шансов сохранить страну.

http://katyusha.org/view?id=9246