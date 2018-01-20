Назарбаев достиг создания новых рабочих мест в США и Казахстане

В процессе визита также был заключен ряд коммерческих контрактов и документов, включая новые соглашения между компаниями Boeing, GETransportation, GEDigital, Chevron, «Эйр Астана», «КТЖ», «СКАТ» и ФНБ «Самрук-Казына» по приобретению американских продуктов и услуг на сумму не менее 2,5 млрд. долларов.

Соглашения были подписаны между компаниями Boeing, GE Transportation, GE Digital и Chevron с одной стороны, и Air Astana, «Казахстан темир жолы», SCAT Airlines и Фондом государственного благосостояния «Самрук-Казына» с другой. Кроме того, США и Казахстан продолжают сотрудничество по линии ВТО, объем торговли составляет приблизительно 2-х млрд. Объем двусторонней торговли в 2016 г достиг $1,9 млрд, Вашингтон и Астана хотят развивать отношения в данной сфере.

Одним из знаковых событий для последующего развития казахстанско-американских торгово-экономических и инвестиционных отношений, а еще сближения деловых кругов 2-х стран стало подписание документов о финансировании совместных инвестиционных проектов и торговых операций на общую сумму 3 млрд долларов с крупнейшими финансовыми институтами США. Это один из первых визитов руководителя другой страны к президенту Дональду Трампу. В частности, авиакомпания SCAT собирается приобрести шесть лайнеров Boeing-737, а национальный авиаперевозчик Air Astana заказал три лайнера Boeing 787 Dreamliner в 2021 г. А общий экономический эффект от подписанных договоров превысит 7 млрд долларов и даст возможность сделать либо сохранить не менее 10 000 рабочих мест в США. Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana хочет купить три самолета «787 Дримлайнер» с поставкой в 2021-ом.

Три самолета 787 Dreamliners в 2021 приобретет Air Astana. Три из них — межправительственные. Сегодняшний круглый стол с большим бизнесом США, где мы обсудим и будет заключено не менее 20 контрактов стоимостью не менее 7 млрд долларов, сам по себе говорит об интересе между нашими бизнесами. GE Transportation разработает и произведет до 300 штурмовых локомотивов для KTZ с поставкой начиная с 2019 года. С Global Venture Alliance о создании фонда по цифровой индустрии.