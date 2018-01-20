Не запланировано: Вашингтон мгновенно открестился от громкого заявления Киева.

Заявление Киева об очередном политическом прорыве Порошенко не соответствует действительности.

Как ранее сообщил глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Интер», в швейцарском Давосе состоятся двусторонние переговоры лидеров Украины и США. Глава украинской дипломатии заявил, что Дональд Трамп и Петр Порошенко проведут переговоры, как два президента. Смысла вести разговор в каком-либо другом формате нет, сообщает interfax.com.ua.

Климкин заявил:

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