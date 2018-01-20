Не менее 500 населенных пунктов в Одесской области остаются обесточенными

Об этом сказали в пресс-центре Одесской ОГА.

Также по последней информации на данный момент спасателей, восстановлено водоснабжение в 5-ти населенных пунктах Беляевского района и микрорайона Большевик Суворовского района Одессы.

18 января месяца по состоянию на 18:00 без света осталось 531 населенный пункт.

Мощного снегопада, который сопровождался шквальным ветром, не выдержали около 100 высоковольтных опор. В настоящее время бригады ГСЧС и «Облэнерго» ведут работы по их установке. При всем этом восстановлено электроснабжение клиники, хлебозавода и водоканала г. Арциз.

Также отмечается, что на текущий момент возобновлено водоснабжение 5-ти населенных пунктов Беляевского района и микрорайона «Большевик» Суворовского района Одессы.

В Черкассах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП «Черкассыводоканал».