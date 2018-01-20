Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия для вступающих в брак

Показать меню
Актуально
Порошенко призвал Раду уволить главу Национального банка Украины - 23:35 Порошенко призвал Раду уволить главу Национального банка Украины Российские фигуристы Тарасова и Морозов стали победителями на ЧЕ в парном - 23:35 Российские фигуристы Тарасова и Морозов стали победителями на ЧЕ в парном катании При перестрелке в Волгограде погиб один человек и трое пострадали - 23:35 При перестрелке в Волгограде погиб один человек и трое пострадали Ученые пока не могут точно сказать, почему массово вымирают сайгаки в Средней - 23:36 Ученые пока не могут точно сказать, почему массово вымирают сайгаки в Средней Азии Книга про Березовского — попытка «Альфа-банка» избежать санкций? - 23:37 Книга про Березовского — попытка «Альфа-банка» избежать санкций? ВСУ обстреляли территорию ЛНР  - 23:37 ВСУ обстреляли территорию ЛНР  В Симферополе ответили на угрозы Украины арестовать крымских депутатов - 23:37 В Симферополе ответили на угрозы Украины арестовать крымских депутатов Игра для мобильных устройств, посвященная миру Гарри Поттера, выходит в 2018 - 23:39 Игра для мобильных устройств, посвященная миру Гарри Поттера, выходит в 2018 году Владельцы авто на еврономерах должны платить налог, – Гройсман - 23:47 Владельцы авто на еврономерах должны платить налог, – Гройсман Instagram тестирует новую функцию (ВИДЕО) - 23:47 Instagram тестирует новую функцию (ВИДЕО) Юрзинов: "Сибири" не хватало эмоций в первой половине матча с "Ладой" - 23:49 Юрзинов: Трудности работы журналиста на "Дакаре": Сергей Карякин в поисках интернета - 23:49 Трудности работы журналиста на "Бордо" и экс-футболист сборной Франции Тулалан расторгли контракт - 23:49 Дерби со "Спартаком" стало самым посещаемым домашним матчем ХК "Динамо" в сезоне - 23:49 Дерби со Московское "Динамо" обыграло "Старт" в матче чемпионата России по бенди - 23:49 Московское Типичная Украина: В киевских поликлиниках торгуют колбасой и беляшами (ФОТО) - 23:53 Типичная Украина: В киевских поликлиниках торгуют колбасой и беляшами (ФОТО) СБУ: В Запорожье пресечена деятельность нелегального мобильного центра - 23:56 СБУ: В Запорожье пресечена деятельность нелегального мобильного центра
» » Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия для вступающих в брак

Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия для вступающих в брак


Добавлено: 20 янв 2018 в 22:39, Категория: Новости на сегодня
Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия для вступающих в брак

Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия для вступающих в брак. Приобретение обручальных и свадебных колец – это древнейшая традиция, в полной мере отражающая вечную любовь двух любящих сердец, верность и серьезность намерений. Но, несмотря на единую составляющую этих колец, их следует разделить по понятиям: обручальные – предназначены для помолвки, а свадебные – для венчания.
На Руси, как правило, помолвочные кольца надевали жениху и невесте задолго до их свадьбы, когда они еще были детьми. Мальчику подбиралось серебряное кольцо (знак силы), а девочке – золотое (знак чистоты и непорочности).
Казалось бы, на сегодняшний день при таком разнообразии колец, проще простого определиться с его выбором, но все же, этот главный свадебный атрибут таит в себе множество загадочных секретов, о которых следует узнать заранее.
Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия. Скорее всего, о главных приметах знает каждая невеста, но «повторение – мать учения», а тем, кто не знал – на заметку:
1. Ни в коем случае, ни до свадьбы, ни после, НИКОМУ не давайте мерить свои кольца.
2. Неосторожно обронили кольцо, до его примерки?! Это к разлуке! Но этого можно избежать, продев через кольцо белую нитку (она заберет весь негатив), заранее приготовленную верными свидетелями. Только после этого кольцо можно надеть на палец, а нитку сжечь после регистрации со словами: «Сожги огонь все мои беды и печали».
3. Найти обручальное кольцо – отличный знак скорого замужества или женитьбы. Но не оставляйте надолго у себя такую находку, и не надевайте. Лучше, предварительно переплавив, сделайте из него новое украшение.
Обручальные кольца – как выбрать и купить. Данный вопрос является болезненным для будущих молодоженов из-за его многоликости: когда, где и как покупать, покупать, или принять в дар от родителей, с драгоценным камнем или без него?
Следует отметить, что принятие решения, дарить или нет обручальное колечко, с камнем или без, ложится на плечи жениха. А потому, все зависит от его материальных возможностей и широты его щедрой души.


По традиции, обручальное кольцо должно быть с драгоценным камнем, как правило – с бриллиантом (символом чистоты и прочности любовных уз). Если же симпатия пала на другой камень, то лучше проконсультироваться с ювелиром. Как известно, бирюза может со временем потерять свою окраску, сапфир может потемнеть, а топаз – утратить цвет.
Кроме того, можно почувствовать энергию камня. Для этого положите его на правую ладонь и приблизьте к нему левую руку. Немного так ее подержав, можно ощутить тепло или холод, соответственно решить, брать или нет.
Бывают случаи, когда помолвочное кольцо переходит по наследству, как семейная реликвия. Тогда, на церемонии бракосочетания, жених и невеста обмениваются уже новыми свадебными кольцами, как правило, изготовленными из желтого золота. Хотя встречаются и другие металлы, например, платина.
В России, брачащиеся надевают кольца на безымянный палец правой руки. Именно безымянный палец, как и золото, связан с ярким и горячим Солнцем.
По христианским обычаям считается, что свадебные кольца должны быть гладкими, без насечек и камней, тогда жизнь молодых тоже будет мирной и ровной.
Совершать покупку обоих колец лучше в один день, в одном месте. Это станет хорошим залогом крепких семейных отношений и обоюдной любви.
Свадебные кольца родителей – можно ли использовать.

Бывают ситуации, когда свадебные кольца достаются в дар от родителей или бабушек и дедушек. Принимая их, следует помнить главное правило: у дарителей должна была быть прожита счастливая семейная жизнь, во время которой они отметили серебряную или, в идеале, золотую свадьбу. Ведь переданные украшения как бы являются волшебной палочкой в эстафете счастливого супружества.
В тех случаях, когда брак дарителей «трещал по швам», или они оказались вдовцами или разведенными, брать кольца категорически нельзя.
Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия. В заключение стоит отметить, если вы уже приобрели кольца, главный сильный оберег семейного счастья, смотрите не потеряйте их. Потеря кольца сулит молодоженам в будущем ссоры и неприятности, и даже может привести к разводу. Но вам-то этого не надо?! Берегите их, «как зеницу ока»!

Совет Вам да Любовь!



Материалы по теме:

Особенности выбора обручального кольца
Эксклюзивные обручальные кольца: какие они?
Какие обручальные кольца носят мужчины
Виктория Дайнеко выбрала обручальные кольца к свадьбе
Добавлено: 20 янв 2018 в 22:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Генпрокуратура: Руководство лицея № 49 привлекли к ответственности после посвящения воспитанников

Генпрокуратура: Руководство лицея № 49 привлекли к ответственности после посвящения воспитанников

Президент Египта объявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент Египта объявил о намерении баллотироваться на второй срок

Выборы-2018: Режиссер Шахназаров стал сопредседателем штаба Путина в Москве

Выборы-2018: Режиссер Шахназаров стал сопредседателем штаба Путина в Москве

МОК сократил количество допущенных к участию в Олимпиаде-2018 россиян

МОК сократил количество допущенных к участию в Олимпиаде-2018 россиян

Загрузка...



Лента новостей
Сильный пожар вспыхнул в центре Киева - 22:49 Сильный пожар вспыхнул в центре КиеваДаугавиньш: игроки "Торпедо" смогли додавить "Северсталь" в матче КХЛ - 22:42 Даугавиньш: игроки Сотскова: выходила на произвольную на ЧЕ как с чистого листа - 22:42 Сотскова: выходила на произвольную на ЧЕ как с чистого листаОбручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия для вступающих в брак - 22:39 Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия для вступающих в бракПорошенко поблагодарил православную церковь за содействие в процессе обмена пленными - 22:35 Порошенко поблагодарил православную церковь за содействие в процессе обмена пленнымиДля британской молодёжи социализм перестаёт быть ругательством, — Times - 22:32 Для британской молодёжи социализм перестаёт быть ругательством, — TimesПсихиатры рассказали о главной опасности телевизора - 22:30 Психиатры рассказали о главной опасности телевизораБоброва и Соловьев, выигравшие серебро чемпионата Европы - 22:28 Боброва и Соловьев, выигравшие серебро чемпионата ЕвропыБорцы греко-римского стиля Власов и Семенов победили на турнире "Иван Поддубный" - 22:28 Борцы греко-римского стиля Власов и Семенов победили на турнире Дзюдоист Станислав Семенов завоевал золото на турнире серии Гран-при в Тунисе - 22:28 Дзюдоист Станислав Семенов завоевал золото на турнире серии Гран-при в ТунисеМИД Сирии осуждает нападение Турции на Африн - 22:22 МИД Сирии осуждает нападение Турции на АфринBittersweet: фигуристы Боброва/Соловьев отбиваются от Степановой/Букина на ЧЕ - 22:14 Bittersweet: фигуристы Боброва/Соловьев отбиваются от Степановой/Букина на ЧЕ"Газпром-Русвело" не выступит на "Джиро"-2018, но стартует на "Милан-Сан-Ремо" - 22:14 Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" в матче чемпионата России - 22:14 Волейболисты московского
Последние новости
Алина Загитова, завоевавшая золото чемпионата Европы - 23:28 Алина Загитова, завоевавшая золото чемпионата Европы «Вильярреал» выиграл у «Леванте» благодаря голу Черышева - 23:28 «Вильярреал» выиграл у «Леванте» благодаря голу Черышева Глейхенгауз: надлома у фигуристки Медведевой после противостояния с Загитовой нет - 23:28 Глейхенгауз: надлома у фигуристки Медведевой после противостояния с Загитовой нет Авербух: потенциал фигуристки Загитовой очень высок, она вышла на пик формы - 23:28 Авербух: потенциал фигуристки Загитовой очень высок, она вышла на пик формы Айфон новости: в феврале в обновленной версии iOS появится новая удобная функция - 23:21 Айфон новости: в феврале в обновленной версии iOS появится новая удобная функция Гонщик Вязович "безмерно счастлив" после второго места на "Дакаре" - 23:17 Гонщик Вязович МИД ФРГ обеспокоен ситуацией в Сирии - 23:17 МИД ФРГ обеспокоен ситуацией в Сирии Грузия ждет от Украины экстрадиции Саакашвили - 23:08 Грузия ждет от Украины экстрадиции Саакашвили Россияне завоевали одну медаль в субботу на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске - 23:07 Россияне завоевали одну медаль в субботу на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске Пенс: остановка работы правительства США продлится «сколько потребуется» - 22:58 Пенс: остановка работы правительства США продлится «сколько потребуется» Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО) - 22:56 Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО) Алина Загитова стала чемпионкой Европы - 22:55 Алина Загитова стала чемпионкой Европы Евгения Медведева, завоевавшая серебро чемпионата Европы - 22:55 Евгения Медведева, завоевавшая серебро чемпионата Европы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"