Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия для вступающих в брак. Приобретение обручальных и свадебных колец – это древнейшая традиция, в полной мере отражающая вечную любовь двух любящих сердец, верность и серьезность намерений. Но, несмотря на единую составляющую этих колец, их следует разделить по понятиям: обручальные – предназначены для помолвки, а свадебные – для венчания.

На Руси, как правило, помолвочные кольца надевали жениху и невесте задолго до их свадьбы, когда они еще были детьми. Мальчику подбиралось серебряное кольцо (знак силы), а девочке – золотое (знак чистоты и непорочности).

Казалось бы, на сегодняшний день при таком разнообразии колец, проще простого определиться с его выбором, но все же, этот главный свадебный атрибут таит в себе множество загадочных секретов, о которых следует узнать заранее.

Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия. Скорее всего, о главных приметах знает каждая невеста, но «повторение – мать учения», а тем, кто не знал – на заметку:

1. Ни в коем случае, ни до свадьбы, ни после, НИКОМУ не давайте мерить свои кольца.

2. Неосторожно обронили кольцо, до его примерки?! Это к разлуке! Но этого можно избежать, продев через кольцо белую нитку (она заберет весь негатив), заранее приготовленную верными свидетелями. Только после этого кольцо можно надеть на палец, а нитку сжечь после регистрации со словами: «Сожги огонь все мои беды и печали».

3. Найти обручальное кольцо – отличный знак скорого замужества или женитьбы. Но не оставляйте надолго у себя такую находку, и не надевайте. Лучше, предварительно переплавив, сделайте из него новое украшение.

Обручальные кольца – как выбрать и купить. Данный вопрос является болезненным для будущих молодоженов из-за его многоликости: когда, где и как покупать, покупать, или принять в дар от родителей, с драгоценным камнем или без него?

Следует отметить, что принятие решения, дарить или нет обручальное колечко, с камнем или без, ложится на плечи жениха. А потому, все зависит от его материальных возможностей и широты его щедрой души.



По традиции, обручальное кольцо должно быть с драгоценным камнем, как правило – с бриллиантом (символом чистоты и прочности любовных уз). Если же симпатия пала на другой камень, то лучше проконсультироваться с ювелиром. Как известно, бирюза может со временем потерять свою окраску, сапфир может потемнеть, а топаз – утратить цвет.

Кроме того, можно почувствовать энергию камня. Для этого положите его на правую ладонь и приблизьте к нему левую руку. Немного так ее подержав, можно ощутить тепло или холод, соответственно решить, брать или нет.

Бывают случаи, когда помолвочное кольцо переходит по наследству, как семейная реликвия. Тогда, на церемонии бракосочетания, жених и невеста обмениваются уже новыми свадебными кольцами, как правило, изготовленными из желтого золота. Хотя встречаются и другие металлы, например, платина.

В России, брачащиеся надевают кольца на безымянный палец правой руки. Именно безымянный палец, как и золото, связан с ярким и горячим Солнцем.

По христианским обычаям считается, что свадебные кольца должны быть гладкими, без насечек и камней, тогда жизнь молодых тоже будет мирной и ровной.

Совершать покупку обоих колец лучше в один день, в одном месте. Это станет хорошим залогом крепких семейных отношений и обоюдной любви.

Свадебные кольца родителей – можно ли использовать.

Бывают ситуации, когда свадебные кольца достаются в дар от родителей или бабушек и дедушек. Принимая их, следует помнить главное правило: у дарителей должна была быть прожита счастливая семейная жизнь, во время которой они отметили серебряную или, в идеале, золотую свадьбу. Ведь переданные украшения как бы являются волшебной палочкой в эстафете счастливого супружества.

В тех случаях, когда брак дарителей «трещал по швам», или они оказались вдовцами или разведенными, брать кольца категорически нельзя.

Обручальные и свадебные кольца – основные приметы и суеверия. В заключение стоит отметить, если вы уже приобрели кольца, главный сильный оберег семейного счастья, смотрите не потеряйте их. Потеря кольца сулит молодоженам в будущем ссоры и неприятности, и даже может привести к разводу. Но вам-то этого не надо?! Берегите их, «как зеницу ока»!

Совет Вам да Любовь!