ООН не будет больше оказывать продовольственную помощь Донбассу

Всемирная программа по продовольствию, работающая под эгидой ООН, прекращает свою деятельность в Донбассе. Об этом сказал международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

«Всемирная программа по продовольствию прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины. Дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения», — сообщил он.

Причиной такого шага стало сокращение финансирования. Поэтому программа сконцентрируется на тех странах и регионах, где существует угроза голодания населения.