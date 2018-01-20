Пенс: остановка работы правительства США продлится «сколько потребуется»

Остановка работы правительства США из-за прекращения финансирования продлится «сколько потребуется», сказал 20 января вице-президент страны Майкл Пенс американским военным во время поездки на Ближний Восток.

Газета The New York Times сообщает, что вице-президент прокомментировал приостановку работы федерального правительства Соединенных Штатов. Он сказал, что с этим разберутся в Вашингтоне и это займет столько времени, сколько необходимо. Какой-либо дополнительной информации касательно усилий Белого дома для разрешения ситуации он не приводил.

19 января истек действующий закон о финансировании правительства. Сенат Конгресса США не завершил работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. Против проекта резолюции выступили демократы. На сегодняшний день федеральные служащие, не обеспечивающие критически важных функций, отправились в неоплачиваемые отпуска до решения вопроса. Работа правительства остановлена.