Пентагон будет защищать США, несмотря на прекращение финансирования

Миноброны продолжит защищать Соединенные Штаты, несмотря на прекращение финансирования правительства. Об этом заявил министр обороны Джеймс Мэттис .

«Мы продолжим выполнять ежедневные операции в мире. Корабли и подводные лодки останутся в море, наши самолеты продолжат летать, наши военнослужащие не прекратят преследование террористов на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии», — подчеркнул министр.

Также он признал, что «подготовка резервистов может быть сокращена».

Мэттис отметил свое личное «обязательства, чтобы руководство министерства сделало все возможное для смягчения последствий» ситуации.