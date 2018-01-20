Порошенко поблагодарил православную церковь за содействие в процессе обмена пленными

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием поблагодарил за содействие в процессе обмена пленными в Донбассе.

Порошенко поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей, сказано в сообщении пресс-службы главы Украины. Митрополит Онуфрий дал обещание продолжать делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения пленных.

Глава Украины сказал, что приветствует помощь церкви в освобождении политических заключенных, которые находятся в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осужденные по статьям УК РФ граждане Украины не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, потому что не считаются пленными.

27 декабря 2017 года произвели обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Освобождение пленных еще не завершилось. Представители сторон сообщают, что приложат все силы, чтобы в 2018 году процесс продолжился.