До этого директор парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян не исключил, что выборы президента могут состояться 2 марта. Кандидат может быть избран президентом при, по крайней мере, четверти голосов от общего числа депутатов, другими словами 79 из 105.

Кандидата предложил Серж Саргсян, все члены Исполнительного совета партии поддержали кандидатуру.

Президент Армении Серж Саргсян 19 января 2017-ого объявил, что его место весной 2015-го может занять посол Республики в Англии Армен Саркисян.

После окончания президентского срока Саргсяна окончательно вступит в силу новый текст Конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и руководства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими. Обнародовал десятки научных статей и пособий в области политики, теоретической физики, астрофизики и компьютерного моделирования.

Де факто Саркисян будет занимать на посту президента должность посла — посла власти перед международными структурами, армянским обществом, а еще послом разнообразных интернациональных субъектов во властной системе Армении.

В рамках этих изменений полномочия президента будут носить как правило церемониальный характер. Президента будет выбирать парламент сроком на семь лет. «Однако это, скорее, инерционное и стереотипное мышление, так как трудно представить, что Армен Саркиян оставил бы свою работу за рубежом только для того, чтобы стать бутафорным главой государства», — считают в издании. «Кроме формальных критериев, которые изложены в Конституции для выдвижения кандидата на пост президента в рамках изменяющейся формы правления в сторону парламентской, РПА назвала такие критерии, как компетентность и ценность на международной арене».

Армен Саркисян — посол Армении в Соединенном Королевстве, причем этот пост он занимал три раза: с 1992 по 1995 год, с 1998 по 2000 год и с 2013 года по настоящее время.

Во время встречи с Саркисяном в своей резиденции Серж Саргсян подчеркнул, что тот на все 100% соответствует его представлениям о будущем президенте. «Вероятно, сегодняшний президент, принимая это кадровое решение, посчитал, что Армен Саркисян с этим справится, что он довольно надежен для власти». Один и тот же человек может быть избран президентом только один раз.

Он также добавил, что будущий президент должен «с честью» представлять республику за рубежом. «А ведь во всем мире президентские выборы — номер один в демократических государствах», — поведал Арам Манукян. На текущий момент будет назначена марионетка, которая не сможет ничего сделать.