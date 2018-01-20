Провокации боевиков в Донбассе не прекращаются: карта АТО

В суток ни один украинский воин не погиб и не был ранен.

Вражеские провокации не прекращались. НВФ продолжали обстрелы позиций украинских защитников. Основой этой огневой мощи стали минометы, в частности, запрещенные минскими соглашениями системы калибра 120-мм.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута.

Луганское направление

Боевики осуществили 3 обстрела позиций ВСУ, сконцентрировав свою активность преимущественно на Светлодарской дуге. Несмотря на незначительное количество обстрелов, это были коварные и варварские действия преступников, которые не соблюдают ни закона, ни принципов гуманизма во время военного конфликта. Так, в начале суток противник почти час использовал против защитников Луганского 82-мм минометы, выпустив по нашим позициям 20 снарядов.

После короткой провокации из стрелкового оружия утром против защитников Станицы Луганской, боевики вечером снова изрядно активизировались около Луганского. Тишину здесь нарушали очереди вражеских крупнокалиберных пулеметов и взрывы 82-мм мин, которых было зафиксировано 8.

Донецкое направление

Боевики нарушали режим тишины в упомянутом секторе нашей обороны 4 раза.

Практически весь вечер вокруг Широкино и Водяного не смолкали тяжелые минометы сил агрессора, которые прицельно били по позициям наших воинов. В целом украинские оборонные укрепления выдержали попадание почти двух десятков крупнокалиберных мин противника.

Пдразделения Вооруженных Сил Украины в этот день лишь однажды вынуждены были адекватно и эффективно отвечать врагу, несмотря на непосредственную угрозу жизни и здоровью наших военнослужащих.

Всего за прошлые сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 7 прицельных обстрелов позиций сил АТО.

1 раз украинские военнослужащие открывали огонь в ответ из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.