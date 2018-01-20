Путину доверяют 78% жителей Российской Федерации — Опрос ФОМ

По предварительным достоверным данным Фонда «Общественного мнения», 81% опрошенных позитивно оценивают работу действующего руководителя государства.

Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» продемонстрировал, что основная часть жителей РФ оказывают доверие главе государства Владимиру Путину. 1% граждан России проинформировали, что готовы проголосовать за кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского.

За последний год оценка деятельности В. Путина на президентском посту осталась практически постоянной.

Вслед за президентом в рейтинге расположились претенденты от КПРФ Павел Грудинин и от партии ЛДПР Владимир Жириновский. Годом ранее восемьдесят один процент респондентов ответили, что доверяют Владимиру Владимировичу. Также Навальный обозначил, что большинство респондентов не знают, что КПРФ выдвинула не лидера партии Геннадия Зюганова, а другого кандидата.

Опрос был проведен 13-14 января среди 1500 респондентов, передает Интерфакс.

Напомним, выборы Российского Президента пройдут 18 марта нынешнего 2018 г.