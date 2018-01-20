РФ готова обговаривать с США военные доктрины для укрепления доверия

Руководитель русского МИД Сергей Лавров встретился с репортерами в Нью-Йорке.

Невзирая на это, министр объявил о готовности РФ обговаривать с США военные доктрины в целях укрепления стратегической стабильности и купирования рисков для безопасности. Министр сожалеет, что вместо того, чтобы вести стандартный разговор, США стремятся обосновывать свое лидерство через такого рода конфронтационные концепции и стратегии.

Однако, добавил руководитель русского МИД, РФ готова к разговору с Вашингтоном.

Лавров также подчеркнул, что Москва готова к разговору, как и ранее до этого, отметив, что в США «есть много здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться». «Убежден, что во всяком случае в США есть много здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться, все риски, которые для нее появляются, должны купироваться и что сделать это нереально без сотрудничества РФ и США». «Мы на 2-м месте как страна, которая нарушает некие правила игры».

Он также обозначил, что в документе указывается, что США после 2-ой мировой войны вместе с союзниками создали новый миропорядок, «а Российская Федерация и КНР его в настоящее время взламывают». «И вместе с Китаем мы, как говорит данная стратегия, взламываем интернациональную систему изнутри», — констатировал министр.