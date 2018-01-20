РФ и Иран согласуют подходы по Сирии перед совещанием конгресса нацдиалога

В Сочи также будет присутствовать межведомственная группа, которая вместе с иранскими и турецкими партнерами будет курировать вопросы проведения сирийского конгресса государственного разговора, сообщает ФАН. Подготовку будущей встречи накануне по телефону обсудили руководителя МИД Российской Федерации и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Уполномоченные стран-гарантов обсудят ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты на восьмом раунде переговоров в Астане 21-22 декабря минувшего 2017 года.

Напомним, до этого спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев утверждал, что на консилиуме, который должен будет запустить процесс работы над новейшей сирийской конституцией, слово будет представлено как руководству, так и оппозиции, в том числе и вооруженной. Он примет участие в двусторонних переговорах с представителями внешнеполитического ведомства РФ.