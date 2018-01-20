Роспотребнадзор Подмосковья ответит на вопросы жителей о новых купюрах по горячей линии

Горячая линия будет работать до 26 января. Звонки принимают в будни. Напомним, новые купюры поступили в обращение к середине осени 2017 г., однако с того времени в ведомство периодические поступает информация, что кассиры отказываются принимать деньги от населения. В Воронежской области это бесплатный телефон 8-800-700-92-84. Время от времени такие противоправные действия могут иметь признаки административного правонарушения.

В соответствии с положениями статьи 140 Гражданского кодекса РФ новые банкноты подлежат безусловному приему в счет оплаты товаров (работ, услуг) при проведении наличных расчетов с участием покупателей.

В сообщении ведомства обозначено, что отказ нарушает права покупателей. При всем этом подразумевается, что выбор банкнот Банка РФ (также как и монет Банка России) из числа расположившихся в официальном обращении для проведения наличных расчетов принадлежит потребителю.

В Роспотребнадзоре узнали о случаях отказа продавцов принимать у клиентов новые купюры номиналом 200 и 2000 руб. в качестве оплаты «под надуманными предлогами». Штраф составит приблизительно для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

— Соответственно такого рода факты зависимо от сопутствующих им определенных событий могут иметь признаки административного правонарушения, с наложением на виновных лиц административного штрафа, максимальный размер которого для юридических лиц может составлять до 50-ти тыс. руб., — выделили в пресс-центре.

Всем обратившимся будет представлена консультация по задачам применения купюр 200 и 2000 руб., приему ветхих купюр, проблемам в оплате маленькими монетами и банковскими картами.

Воронежское регуправление Роспотребнадзора объявило о начале работы «горячей линии» по задачам приема купюр обновленного образца.