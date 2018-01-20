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Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом в РФ не высокая


Добавлено: 20 янв 2018 в 09:00, Категория: Политика
Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом в РФ не высокая

За вторую неделю года (с 8 по 14 января) было зарегистрировано 19597 случаев ОРВИ.

Показатель заболеваемости на территории области составил не менее 26,5 на 10 тысяч человек.

Случаев гриппа пока не зафиксировано, учебный процесс не приостанавливали. Среди привитых — не менее 600 тысяч детей.

По последней достоверной информации Роспортебнадзора, в области прививки против гриппа поставили не менее млн. человек. По лабораторному мониторингу возбудители гриппа не циркулируют, определяются возбудители негриппозной этиологии. Ежели соблюдать все указанные рекомендации, риск заболеть значительно снижается.

Для профилактики белгородцам предлагают принимать препараты интерферона, гомеопатические средства, витамины, фрукты и ягоды.

В ведомстве оповестили, что по состоянию на текущий год за счет средств федерального бюджета, а кроме этого за счет иных источников были привиты не менее 67,3 млн человек (46,6% от численности населения). Так, среди школьников прирост заболеваемости вырос в 2,3 раза. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). В сравнении с предшествующим периодом заболеваемость среди взрослых городских жителей возросла на 16,5%, среди детей — на 36,9%.

Сократите время пребывания в местах массового скопления людей.

Носите маски однократного использования в местах огромного скопления людей.

При первых признаках заболевания обращайтесь к мед. работнику.

Стабильно и тщательно мойте руки с мылом либо с дезинфицирующим средством, промывайте полость носа, особенно после улицы и городского автомобильного транспорта. Каждый день проводите влажную уборку, чаще проветривайте квартиру.



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Добавлено: 20 янв 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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