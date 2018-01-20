Россияне завоевали одну медаль в субботу на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Александр Евтушенко принес России единственную медаль во второй день этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Минске.

Евтушенко стал третьим в гонке преследования, в противостоянии за бронзу победив немца Джастина Вольфа. Золото завоевал британец Чарли Тэнфилд, оказавшийся сильнее португальца Иво Оливейры.

Мужская сборная России (Александр Шарапов, Никита Шуршин, Александр Дубченко) не смогла выиграть бронзовую награду в командном спринте, уступив французам.

Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.