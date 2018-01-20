Федеральные министерства и ведомства США сегодня в 00:00 по здешнему времени (8 часов утра по московскому) остались без снобжения деньгами.

Белый дом выпустил объявление, в котором обвинил сенаторов-демократов в блокировании законодательного проекта, предотвращающего приостановку работы некоторых ведомств.

Секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем объявлении отметила, что демократы в Сенате «ставят политику выше государственной безопасности, семей военных, уязвимых детей и способности страны служить всем американцам».

Белый дом расценил похожий шаг демократов как «поведение обструкционистских лузеров, но не законодателей». На данный момент сенат ведет переговоры по новому законопроекту.

В США для происшедшего существует название government shutdown — прекращение работы государственных органов из-за отсутствия снобжения деньгами.

Против закона, до этого одобренного Палатой уполномоченных, проголосовали большинство сенаторов-демократов и несколько республиканцев. Однако данная инициатива так и не получила поддержки в Сенате.

Напомним, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел (штат Кентукки) возложил всю вину за срыв голосования по резолюции на демократов и подчеркнул, что такого развития событий можно было избежать. Тогда руководство не работало 16 дней, в неоплачиваемые отпуска отправлены 800 000 госслужащих.

Руководство США прекратило работу, так как Сенат не смог принять закон о его финансовом снабжении.

Напомним, одним из основных требований демократов является включение в бюджет мер по иммиграции.

Белый дом возложил всю ответственность за приостановку работы федерального руководства на сенаторов-демократов.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отменил свою поездку во Флориду, под вопросом и его визит в швейцарский Давос на следующей неделе.

В следствии уже сегодня будет прекращено финансирование государственных учреждений, а сотни тыс. служащих не выйдут на работу. Такое уже случалось в 2013-ом году. Всего американское руководство приостанавливало свою работу 18 раз.

Отсутствие средств будет предпосылкой закрытия доступа в общенациональные парки и некоторые музеи.

Федеральные ведомства остались без снобжения деньгами в первый раз с 2013 года.