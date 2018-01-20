Самоликвидация: в Донецке раскрыли, что на самом деле происходит на позициях ВСУ

Донбасс – Украина, последние новости сегодня – 20 января. В ДНР сообщили о последних изменениях на линии разграничения. Представитель оперативного командования народной республики Эдуард Басурин рассказал журналистам о самоуничтожении военной техники ВСУ в Донбассе. С его слов, боевые машины силовиков находятся в таком плохом состоянии, что даже не успевают доехать до передовой.

В подтверждение озвученных данных Эдуард Басурин привел информацию разведки ДНР, согласно которой 18 января украинские силовики понесли потери непосредственно во время выгрузки техники из состава недалеко от н.п. Свободное.

Выгрузка осуществлялась в связи с планом по наращиванию сил и оснащения в районе Мариуполя. В этот район были направлены два батальона 93-й омб ВСУ. Небоевые потеряли украинские военные понесли в результате короткого замыкания у одной из БМП-1 КШ, в итоге она сгорела.

Басурин отметил, что указанная боевая машина принадлежала командиру батальона.

«Даже личные боевые машины командиров находятся в таком плохом состоянии, что «самоликвидируются», не успевая добраться до передовой», — добавил он.