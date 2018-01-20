Я не люблю жесткий фотошоп, я за то, чтоб люди не шокировались в реале. У меня Аня только накладывает фильтры (об этом я расскажу в следующем посте). Я не корректирую фигуру, мой рост 165 , вес 47 кг. (Это часто задаваемые вопросы) Мы все не совершенные, но я не стараюсь это замазать, расширить, втянуть и т.д., я за борьбу к идеалу. Кстати, который вижу я, а не хотите вы. Короче хотела сказать, девочки и в инсте нужно оставаться собой, а не вырисовывать черты другого человека. Будьте неповторимы.
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Гозиас не изменяет себя на фото с помощью фотошопа
Саша Гозиас не изменяет себя на фото с помощью фотошопа
Добавлено: 20 янв 2018 в 11:22, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 20 янв 2018 в 11:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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