Саша Гозиас не изменяет себя на фото с помощью фотошопа

Я не люблю жесткий фотошоп, я за то, чтоб люди не шокировались в реале. У меня Аня только накладывает фильтры (об этом я расскажу в следующем посте). Я не корректирую фигуру, мой рост 165 , вес 47 кг. (Это часто задаваемые вопросы) Мы все не совершенные, но я не стараюсь это замазать, расширить, втянуть и т.д., я за борьбу к идеалу. Кстати, который вижу я, а не хотите вы. Короче хотела сказать, девочки и в инсте нужно оставаться собой, а не вырисовывать черты другого человека. Будьте неповторимы.