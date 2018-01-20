Сильный пожар вспыхнул в центре Киева

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа возник пожар в отселенном здании. Об этом сообщает "Громадське ТБ" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.По ее словам, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Возгорание произошло на 5 и 6 этажах, горит крыша. На месте работают пожарные.По состоянию на 20:20 пожар еще не удалось локализовать. Его причина также неизвестна. На месте работают 72 пожарных и 19 единиц техники.